Януковичу в каску вмонтували діамант (фото)

Володар Гран-прі Київської виставки холодної зброї "Шабля для Януковича" буде у квітні представлений в Австрії.

Про це повідомляє сьогодні "Газета по-українськи" (№50 від 7 квітня).

Шаблю виготовив луганський зброяр Олександр ТКАЛЕНКО.

"Шабля називається "Блиск Антрацита", але її перейменували. Тепер це "Шабля для Януковича". Я інкрустував її вугіллям замість смарагдів та діамантів", - сказав О.ТКАЛЕНКО.

Зброяр додав, що шаблю робив два роки. Вугілля використав для вставок на сріблі та оздоблення хрестовини. "Присвятив її шахтарям і моєму рідному місту Антрациту. Спочатку думав на рукоятці виліпити фігуру звичайного шахтаря. Та після того, як ЯНУКОВИЧ став Президентом, розмістив його фігуру на рукоятці шаблі. Бо він - Верховний головнокомандувач і має стосунок до вугільної промисловості", - повідомив О.ТКАЛЕНКО.

За його словами, малюнки на шаблю вручну наносила майстриня Юлія ТУРЧЕНКО методом травлення на сталі: зверху наносила чисте золото і покривала темним фіолетовим лаком.

О.ТКАЛЕНКО додав, що над бюстом Віктора ЯНУКОВИЧА працював два місяці. "Основу з пластиліну робив скульптор Марк ЗІНЧЕНКО. Пояснив, яким має бути розташування голови, направлення тулуба. Перший раз пластилінового ЯНУКОВИЧА не впізнав - мав відповідну зачіску, але обличчям був схожий на актора Алена ДЕЛОНА. Переробляли його більш як 10 разів. Було важко, бо найменший дотик змінював риси обличчя. Коли досягли повної схожості, зробили воскову модель і відлили фігуру зі срібла. Всього на шаблю витратили кілограм срібла. ЯНУКОВИЧ важить 200 грамів", - уточнив він.

Каска у бюсті Президента оздоблена діамантом в один карат. "Діамант - точна копія шахтарського ліхтарика. Довго робили тримач для нього. Хотів, щоб був з платини, але не вийшло. Виявилося, що платину неможливо розплавити у домашніх умовах. Довелося додавати золота", - розповів зброяр.

Собівартість шаблі становить 12 тис. доларів. "Коли її робив, повлазив у величезні борги. Маю велику сім`ю, виховую п`ятьох доньок. Найстаршій виповнилося 17, наймолодшій - 5 місяців. Дружина мене завжди підтримує. Хвалить кожну роботу. Тепер шаблю оцінюють у 200 тисяч євро. Та я не хочу її продавати, збираю експонати для власної виставки. Якщо з`явиться кілька клієнтів, зроблю точну копію", - підкреслив О.ТКАЛЕНКО.

"У квітні планую показати шаблю в Австрії. Зброю я почав виготовляти в дитинстві. Перший кинджал зробив у 6 років. Розплавив у домашній печі цвях, розкував його на рельсах. Рукоятку обмотав металевим дротом. Той кинджал і досі зберігаю, хоч він весь заржавів. У 10 років зробив класичну модель. Для неї використав медичний пінцет із хірургічної сталі", - розповів зброяр.