У центрі Львова поставлять пам‘ятник броварям

У центрі Львова встановлять відлитий у бронзі пам’ятний знак львівським броварям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне рішення прийняв міський виконком.

«Це буде двометровий бровар, який несе на плечі бочку з пивом. З однієї сторони бочки розташовуватиметься годинник. Щодня, коли на циферблаті буде 17.15, на проспекті лунатиме мелодія гімну львівських броварів. З іншого боку бочки буде викарбувана історія львівського пивоваріння», - зазначив начальник відділу художньо-архітектурного оформлення міста Управління архітектури Володимир СКОЛОЗДРА.

Броваря планують встановити на проспекті Свободи біля «Вежі крамарів».