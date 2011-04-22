Кончаловський зняв документальний фільм під назвою Битва за Україну

Андрій Кончаловський, російський кінорежисер, володар і номінант престижних європейських і американських кінематографічних премій, повідомив у своєму блозі на Ехо Москви про те, що наближається до завершення його робота над документальним фільмом під назвою Битва за Україну.

Проект присвячений історії та сучасності України, боротьбі західної і східної цивілізацій за неї.

Робота над фільмом тривала майже три роки. Його героями стали десятки політичних і громадських діячів України, Росії, країн СНД і Західної Європи. Головна драматургічна лінія вибудовується через розмови автора з Президентом України в 1994-2005 рр. Леонідом Кучмою, чия книга Україна - не Росія наштовхнула автора на ідею цього проекту.

"Зазначу, що я готую цю картину в рамках документального циклу Тягар влади. Я зробив два фільми з цього циклу - про Андропова і Алієва, збираюся знімати фільм про Лі Кван Ю, про Ярузельського. У цей же цикл потрапляє картина про Леоніда Даниловича Кучму, який, на мій погляд, є дуже цікавою політичною фігурою. Він був при владі в момент перелому, коли Україна (з радянської республіки) стала самовизначатися, стала національною державою, почала вибирати, з ким дружити. Потім почала "кидатися" з боку в бік, "тулячись" то до однієї, то до іншої "сторони", - говорить відомий режисер.

За словами Кончаловського, одним із центральних епізодів фільму є справа про зникнення Георгія Гонгадзе і "касетний скандал", актуальність якого різко зросла за останній місяць. Робочу версію цього епізоду Андрій Кончаловський розмістив на сайті свого продюсерського центру.

Автор фільму, прем`єра якого відбудеться протягом 2011 року, зазначає: "Картина ще не закінчена. Там є шматки, які вже готові, і є робочі моменти. Але у зв`язку з тим, що зараз відбувається в Україні, у зв`язку з поверненням якихось епізодів з її історії, я вирішив показати вам два фрагменти. Один пов`язаний із моєю розмовою про роль Леоніда Даниловича Кучми в початковий період становлення республіки. І ще фрагмент про справу Гонгадзе.

Нагадаємо, раніше польський режисер Єжи Гофман зняв документальний фільм Україна. Становлення нації, на створення якого його надихнула книга екс-президента України Леоніда Кучми Україна - не Росія.