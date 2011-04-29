Весілля року: принц Вільям повінчався з Кейт Міддлтон (фото)

У п`ятницю, 29 квітня, в старовинному Вестмінстерському абатстві в самому центрі Лондона повінчалися внук королеви Великобританії принц Вільям і його обраниця, Кейт Міддлтон, яку з цієї миті іменуватимуть лише повним ім`ям, Кетрін.

Вранці стало відомо, що королева Єлизавета II нарекла Кетрін Міддлтон титулом Її Королівська високість герцогиня Кембріджська, але принцесою вона не іменуватиметься , повідомляє Newsru. Принц Вільям відтепер стає герцогом Кембріджським. Королева також подарувала своєму старшому внукові ще два титули: граф Стратерн і барон Каррікфергус.

Церемонія у Вестмінстерському абатстві почалася об 11:00 за британським літнім часом. Служба транслювалася через динаміки на вулицю для тих, хто не зміг потрапити всередину.

Загальне число гостей склало майже 2 тисячі чоловік. Урочисту церемонію очолив архієпископ Кентерберійский Роуен Уїльямс. Єпископ Лондонський Річард Чартрз промовив проповідь, а настоятель Вестмінстерського абатства преподобний Джон Холл провів святкове богослужіння.

Як відзначають спостерігачі в Twitter, Вільям приніс шлюбну клятву з серйозним виразом обличчя, а Кейт - з посмішкою на вустах, причому кільце їй "ледве налізало".

Сьогоднішній день молодята проведуть у Лондоні, а в суботу вони вирушать у весільну подорож. Інформація про те, де подружжя проведе свій медовий місяць, тримається у секреті. Але, згідно з неофіційними даними, Вільям і Кетрін попрямують на південь Йорданії в пустелю Ваді Рам.

Молодий та наречена наперед повідомили, що не хочуть, аби їм на весілля щось дарували і створили спеціальний доброчинний фонд, куди будь-який охочий може пожертвувати гроші. Зібрані кошти підуть на допомогу благодійним організаціям, зокрема фондам допомоги молоді, дітям, вдовам військових.