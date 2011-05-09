«33 герої укрліт» - хто вони?

12 травня о 18-30 у столичній книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) відбудеться презентація книги «33 герої укрліт».

Видання містить 33 інтерв’ю Ірини Славінської з відомими сучасними українськими письменниками. Серед яких: Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Олександр Ірванець, Юрій Позаяк, Тарас Прохасько, Ірен Роздобудько та багато інших.

Це - унікальний контент: розмови чи не з усіма ключовими персоналіями сучасної української літератури.

Формат інтерв`ю - «від А до Я», за літерами алфавіту. «33 літери української абетки. На кожну з них придумувалося слово – це робив або співрозмовник, або я. Кожне слово викликало певні асоціації, які співрозмовник озвучував, диктофон записував, а я допомагала співрозмовнику розвинути міркування в який-небудь цікавий бік», - говорить сама пані Славінська, - «Багатьом письменникам «Абетка» допомогла «відкрити чакри».

Зі сторінок цієї книги ви зможете дізнатися масу цікавого про тих, у кого вже питали, здається, про все.

До участі в презентації запрошено письменників, чиї інтерв’ю вміщено у виданні

Модератор події: Юрій Макаров

***Ірина Славінська – літературний оглядач інтернет-видання „Українська правда. Життя”, перекладач, викладач світової літератури. Киянка. Випускниця Київського національного лінгвістичного університету (факультет французької мови). Любителька французької літератури XX століття, поезій Шарля Бодлера, Богдана Ігоря-Антонича та Володимира Маяковського.

