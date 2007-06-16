У Вінницькій області на реконструкцію пам`ятників культури виділять 70,7 млн.

У Вінницькій області в 2007-2010 роках на реконструкцію і популяризацію об`єктів культурної спадщини планується виділити 70,705 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

"Фінансування сфери культури Вінницької області вестиметься з бюджетів всіх рівнів і за рахунок інших джерел", - сказав він.

В.КОРОВІЙ зазначив, що виділені кошти будуть спрямовані на збереження культурної спадщини, а саме – реконструкцію, виведення з аварійного стану, реставрацію, капітальний ремонт Садиби в П’ятничанах (м. Вінниця), Єзуїтського монастиря (м. Вінниця), палацу Потоцького (м. Тульчин) і Державного історико-культурного заповідника “Буша” в Ямпольському районі.

За словами В.КОРОВІЯ, передбачена також реконструкція обласного музично-драматичного театру ім. Садовського в м. Вінниці.

Крім того, планується введення в експлуатацію будинків культури й будівництво і реконструкція будинків культури та інших установ культури області.

"Впродовж 2007-2011 років планується зробити більш культурно привабливою Вінницьку область і збільшити надходження до бюджету від цієї галузі", - повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА.

В.КОРОВІЙ додав, що в 2007 році на сферу культури планується витратити 0,700 млн. грн, в 2008 – 5,226 млн. грн., в 2009 – 19,749 млн. грн., в 2010 – 24,830 млн. грн. і в 2011 – 20,200 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році на будівництво і реконструкцію об`єктів соціально-культурного призначення (навчальні заклади, охорона здоров`я, культури тощо) Вінницької області виділено 27,925 млн. грн.