У Могилянці відзначать 70-річчя Івана Миколайчука

2 червня 2011 у Києво-Могилянській академії г(алерея мистецтв ім. Олени Замостян НаУКМА, вул. Іллінська, 9) відзначать 70-річчя видатного українського кіноактора, кінорежисера і сценариста Івана Миколайчука.

На вшанування пам`яті Івана Миколайчука – одного з творців феномену українського поетичного кіно, Центр кінематографічних студій НаУКМА та редакція журналу «Кіно-Театр» проводять ряд заходів:

• Презентація книжки Йоанни Левицької «Повернення до коріння. Українське поетичне кіно» (поч. о 10.30).

• Вручення премії переможцю конкурсу «Іван Миколайчук. Фільми», проведеним редакцією журналу «Кіно-Театр» (поч. 10. 50).

• Наукова конференція «Авторський кінематограф Івана Миколайчука» (поч. об 11.00).

У конференції візьмуть участь: доктори мистецтвознавства Вадим Скуратівський, Ганна Чміль, кандидати мистецтвознавства Оксана Бут, Ольга Ямборко, доцента НУТКТ ім. І. Карпенка-Карого Василя Вітра, народна артистка України Марія Миколайчук, директор Державного архіву кінофотофонодокументів ім. Пшеничного Ніна Топішко, співробітник Музею Національної кіностудії ім. О. Довженка Раїса Прокопенко, кінокритик Роксоляна Свято, студентки НаУКМА Анастасія Пащенко, Ольга Велимчаниця, Наталя Сосницька.

Ведуча – кінознавець, керівник Центру кінематографічних студій НаУКМА Лариса Брюховецька.

• Відкриття одноденної виставки «Його в обличчя знали вже мільйони» та перегляд кіноролика «Пам’яті Миколайчука» (автори Василь Ілащук і Тарас Ткаченко).