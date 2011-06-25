Крутой купив найдорожчу квартиру в Нью-Йорку

У Нью-Йорку продана найдорожча квартира в історії міського ринку житлової нерухомості. Сума угоди склала 48 000 000 доларів. Купив її російський композитор Ігор Крутой.

Операція з продажу квартири на Манхеттені, площа якої становить 560 кв. метри, була завершена цього тижня. За інформацією джерела, близького до угоди, в якості покупців виступили відомий російський композитор Ігор Крутой і його дружина Ольга.

Це вже не перша нью-йоркська покупка Ігоря Крутого та його дружини. У 2003 році вони придбали половину 28 поверхів у житловому комплексі на 65-ій Іст-Стріт за 6 100 000 доларів, а через 3 роки заплатили 7 400 000 доларів за сусідню квартиру. У квітні 2009 обидві квартири були виставлені на продаж за ціною 20 000 000 доларів.

Нагадаємо, у травні цього року Ігор Крутой переніс важку операцію з видалення каменів з нирок. Операція була проведена в одній з нью-йоркських клінік.

ТСН