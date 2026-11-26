У разі позитивного рішення Іран стане першою державою, яка отримає статус партнера "СНГ+".

Співдружність Незалежних Держав має намір надати Ірану статус партнера в рамках формату "СНД+". Про це повідомив генеральний секретар СНД Сергій Лебедєв, пише The Moscow Times.

Йдеться про ініціативу, яку президент Ірану Масуд Пезешкіан озвучив під час саміту в Туркменістані 9 жовтня.

"Це питання, звісно, викликало інтерес у багатьох у СНД. І я відчуваю, що оцінки в основному позитивні", – сказав Лебедєв.

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За його словами, у разі позитивного рішення Іран стане першою державою, яка отримає такий статус.

У виданні нагадали, що формат "СНД+" було засновано в жовтні 2025 року з ініціативи Казахстану. Він передбачає залучення до співпраці держав та міжнародних організацій, що не входять до складу Співдружності, у напрямках, які становлять взаємний інтерес.

Співпраця РФ та Ірану – інші новини

Як повідомляв УНІАН, кількість дипломатичних зустрічей між Іраном і Росією продовжує зростати, а Каспійське море стало ключовим маршрутом для торгівлі та військових поставок.

У жовтні Пезешкіан відвідав Форум країн-експортерів газу в Москві, де обговорив двосторонню співпрацю з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді він сказав главі РФ про те, що проблеми в регіоні потрібно вирішувати, "не залежачи від Сполучених Штатів".

Уже 5 листопада до Росії прибув високопоставлений іранський чиновник і член Вищої ради національної безпеки країни Мохсен Резаї. Після зустрічі він заявив журналістам, що це був "надзвичайно важливий обмін думками щодо перспектив" відносин між двома країнами.

Старший науковий співробітник Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ядерної зброї Джим Ламсон у розмові з журналістами підкреслив, що співпраця між Іраном і РФ також посилилася внаслідок американо-ізраїльських атак на Тегеран.

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