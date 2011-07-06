Сьогодні - Всесвітній день поцілунків

Сьогодні, 6 липня, відзначається Всесвітній день поцілунку. Свято, придумали в XIX столітті у Великій Британії, 20 років тому воно було затверджене Організацією Об`єднаних Націй.

У цей день традиційно проводяться різні конкурси поцілунків, у тому числі і масовий поцілунок, який став дуже популярним, передає Корреспондент.net.

Згідно з однією з найкрасивіших легенд: древні люди, які придумали поцілунок, вірили, ніби подих містить душу. Саме тому з`єднання дихання закоханих, що цілуються, - своєрідне весілля душ.

Як стверджують вчені - філематологія, поцілунок не тільки приємний, а й корисний. Губи людини в сотні разів чутливіші, ніж кінчики пальців. Справжній поцілунок збільшує пульс до частоти 100 і більше ударів на хвилину і викликає в мозку ті ж хімічні реакції, що стрибки з парашутом і стрілянина з пістолета.

Також англійські і німецькі психологи провели спеціальне дослідження і дійшли висновку, що поцілунок може певною мірою розповісти про людину і навіть, можливо, її майбутнє.