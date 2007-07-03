На Франківщині розпочалася реставрація монастиря Кармелітів ХVIII-го ст.

У селі Більшівці Галицького району Івано-Франківської області розпочалася реставрація однієї із найвидатніших пам’яток пізнього бароко – монастирського комплексу Кармелітів ХVIII-го століття, перлини древньої галицької землі. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Галицької районної ради.

Грунтові роботи з відновлення історичної пам’ятки національного значення починалися ще в 2001 році, але за браком коштів призупинялися. Усі ці роки археологи під керівництвом генерального директора Національного заповідника «Давній Галич» Олександра БЕРЕГОВСЬКОГО вели наукові дослідження головної споруди комплексу - Кармелітівського костьолу, вивчали структуру його забудови, елементи розпису, фрески, що фрагментарно збереглися на стінах, стовпах та склепіннях.Як повідомили у прес-службі, у відродженні історичного об’єкту за часткового фінансування Міністерства культури Польщі беруть участь польські археологи. Так, студенти Археологічного інституту Вроцлавського університету разом із археологічною групою заповідника розкопали в підвальному приміщенні храму захоронення польської знаті. Ці розкопки продовжаться, адже, за архівними даними, захоронення займають значно більше місця.

Довідка УНІАН. Кармеліти – католицький чернечий орден, заснований у другій половині ХІІ ст. у Палестині. Орден об’єднав громади пустельників, перша з яких виникла приблизно в 1156 р на горі Кармель. У 17-18 ст. монастирі Кармелітів були в багатьох містах України - Кам`янці-Подільському, Барі, Бердичеві, Дрогобичі, Львові, Перемишлі. Із входженням українських земель до складу Російської імперії монастирі Кармелітів ліквідовувалися. В 1970-х рр. орден Кармелітів налічував близько. 27 тис. ченців і черниць.