Біблія перекладена 2527 мовами світу

Біблія або окремі книги Старого і Нового Завіту на даний час перекладена 2527-ма мовами. Таким чином, Біблія залишається книгою, яку найбільше перекладають у всі часи і у всіх народів, повідомило німецьке агенство EPD із посиланням на міжнародну асоціацію "Об`єднані Біблійні товариства" (United Bible Societies - Великобританія).

Лише минулого року здійснено 19 нових перекладів. Нині весь текст Біблії доступний читачам 469-ма мовами, Новий Заповіт перекладений більш, ніж 1230-ма мовами. Окремі книги Біблії опубліковані на 827-ма мовами.

Більшість перекладів надруковані в країнах Азії і Тихоокеанського регіону, де, відповідно до інформації міжнародної асоціації Об`єднані Біблійні товариства, Біблія перекладена 1063-ма мовами.

На другому місці за кількістю перекладів Біблії (739) є Африканський континент. Далі слідують Північна і Південна Америка - в цілому 512 перекладів. У Європі і на Близькому Сході здійснено 210 перекладів Біблії. Є переклади і на штучних мовах, лише на мові есперанто зареєстровано три версії перекладу Біблії.

Серед нових повних перекладів Біблії, агентство EPD називає переклад чуваською мовою.

У міжнародній асоціації Об`єднані Біблійні товариства нараховується 146 національних біблійних товариств - християнських позаконфесійних організацій. Метою їх діяльності є переклад Біблії і окремих книг Старого і Нового Завіту мовами народів світу, а також видання і подальше поширення вказаної літератури.

Історія цього руху сягає перших десятиліть XIX століття, коли в різних країнах світу утворилося декілька національних біблійних товариств. Першими були утворені Британське і Іноземне Біблійне товариства (1804 р.), потім були засновані Ірландське (1806), Фінляндське (1812), Російське (1813), Данське (1814), Нідерландське (1814), Шведське (1815), Польське (1816), Американське (1816), Норвезьке (1816), Французьке (1818). Згодом Біблійні товариства почали з`являтися і в інших країнах.

Більшість діючих в світі національних біблійних товариств зареєстровані 9 травня 1946 року. Про це інформує Седмица.RU.

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