11 серпня в історії

1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.

1926-го компанія "Кодак" оголосила, що почала роботи зі створення кольорової кіноплівки.

У 1959 році в Москві відкрили міжнародний аеропорт "Шереметьєво".

Офіційною датою народження аеропорту вважається 11 серпня 1959-го, коли на його смугу вперше здійснив посадку рейсовий Ту-104, що доставив пасажирів з Ленінграда. Спочатку аеропорт Шереметьєво будувався як головний аеродром військово-повітряних сил Радянської армії. Свою назву майбутній аеропорт отримав за двома розташованим неподалік об`єктами — житловим селищем Шереметьєвський і однойменною станцією Савеловської залізниці.

1973 року в СРСР по телебаченню почали показ серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни", поставленого Тетяною Ліозновою за повістю Юліана Семенова.

1979-й — у небі над Дніпродзержинськом через помилку авіадиспетчера сталося зіткнення двох радянських пасажирських літаків Ту-134.

У результаті загинуло 173 людини, зокрема 17 футболістів футбольної команди "Пахтакор" (Ташкент), яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська.

1984-го президент США Рональд Рейган допустився скандальної помилки.

Перевіряючи мікрофон перед прес-конференцією він заявив на всю країну, не знаючи, що мікрофон увімкнули: "Дорогі американці, дуже радий повідомити вам, що я щойно підписав закон про оголошення Росії поза законом на віки вічні. Бомбардування почнеться за п`ять хвилин".

У 1999 році жителі Європи спостерігали повне сонячне затемнення.

Уряд Люксембургу заборонив рух важкого вантажного автотранспорту дорогами країни на період затемнення з 10.30 до 13.45 (заборона стосувалася машин, які рухатися з Бельгії, Німеччини й самого Люксембургу убік Франції, й пояснювалася аналогічною забороною у Франції).

11 серпня народилися:

У 1778 році — Фрідріх Людвіг Ян, німецький спортивний діяч, засновник сучасної спортивної гімнастики.

Він відкрив перший гімнастичний клуб, придумав спортивні снаряди — гімнастичні кільця, бруси, колоду, коня. У 1813 р. пішов добровольцем у прусську армію й командував батальйоном до розгрому Наполеона.

1939 рік Анатолій Кашпіровський, російський і український лікар-психолог. – представник нетрадиційної медицини, гіпнотизер (проводив сеанси масового лікування по радянському ТБ).

1954 року народився Джо Джексон, англійський співак і композитор, основоположник напряму, відомого під назвами уайт-соул, нью-джаз чи поп-джаз.

ТСН