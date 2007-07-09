Українська співачка посідає третє місце на «Слов`янському базарі»

Українська співачка Наталія КРАСНЯНСЬКА посідає третє місце за підсумками першого дня конкурсу серед естрадних виконавців на «Слов`янському базарі у Вітебську».

Як повідомили УНІАН в прес-центрі фестивалю, члени журі оцінили виступ Н.КРАСНЯНСЬКОЇ в 79 балів.

Лідирує 26-річна співачка зі Словенії НУШКА. У перший день конкурсу вона одержала 81 бал.

Друге місце поки що посідає росіянин Родіон РОУС, який набрав 80 балів. Білоруський учасник Георгій КОЛДУН за підсумками виступу в перший конкурсний день увійшов до першої п`ятірки - у нього 78 балів і 4-е місце. На п`ятому місці 26-річна Ірина з Боснії і Герцеговини (77 балів).

Як повідомляв УНІАН, в конкурсі естрадних виконавців на «Слов`янському базарі у Вітебську» беруть участь 22 молодих виконавця з 19 країн. Відповідно до положення про конкурс, Білорусь, Росія і Україна делегують на пісенне змагання по два виконавці. Молоді зірки представляють Болгарію, Боснію і Герцеговину, Грузію, Ізраїль, Італію, Казахстан, Киргизстан, Латвію, Литву, Молдову, Польщу, Румунію, Сербію, Словенію, Узбекистан, Естонію. Журі конкурсу очолює заслужений діяч мистецтв Російської Федерації, композитор і продюсер Кім БРЕЙТБУРГ.