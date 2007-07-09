Ротару удостоєна спеціальної нагороди Лукашенка

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вручив спеціальну президентську нагороду «Через мистецтво - до миру й взаєморозуміння» народній артистці СРСР, України, Молдови, Герою України Софії РОТАРУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, нагороду вручено в рамках церемонії офіційного відкриття фестивалю мистецтв «Слов`янський базар у Вітебську».

«Ми нагороджуємо видатну співачку, прекрасну жінку й доброго друга Білорусі», - сказав О.ЛУКАШЕНКО, вручаючи нагороду.

У свою чергу, С.РОТАРУ відповіла, що для неї «велика честь одержати нагороду на цьому прекрасному святі дружби й любові».

Як повідомляв УНІАН, у білоруському місті Вітебськ із 6 до 14 липня проходить Міжнародний фестиваль мистецтв «Слов`янський базар у Вітебську».

В рамках фестивалю відбудуться Міжнародний дитячий музичний конкурс, а також конкурс виконавців естрадної пісні, в яких візьмуть участь по 22 виконавці.