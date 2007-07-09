В Інтернеті з`явиться архів малюнків Леонардо да Вінчі

Незабаром в Інтернеті з`являться тисячі малюнків і креслень Леонардо да Вінчі. Європейський союз фінансує вебсайт, на якому розмістяться графічні творіння великого художника. Поки що сайт знаходиться у розробці.

До цих пір більшість малюнків та ілюстрацій до винаходів да Вінчі могли бачити лише фахівці, котрі мають доступ в архіви. Але Національний музей Леонардо в його рідному місті Вінчі обіцяв підготувати і відсканувати приблизно 12 тисяч сторінок його праць і створити цифровий архів. На даний момент до публікації в інтернеті готова приблизно чверть документів. "Ми тільки на початку шляху, але сподіваємося зібрати й представити ще безліч малюнків", - говорить Романо Нанні (Romano Nanni), директор библиотеки Леонардо.

Малюнки та креслення да Вінчі демонструють величезний діапазон талантів й інтересів художника. Вони торкаються геометрії, астрономії, ботаніки, зоології, мистецтва ведення війни й техніки польоту птахів.

При розшифровці манускриптів Леонардо вчені стикаються з низкою труднощів. По-перше, всі тексти написані в дзеркальному відображенні. Дослідники пояснюють це тим, що да Вінчі був лівшею, а оскільки в ті часи використовувалося гусяче пір`я, він писав у зворотному напрямі, щоб не розмазувати написане. По-друге, перемішано багато документів різного змісту: технічні інструкції часто є сусідами зі списком покупок.

Більшість графічних робіт художника зберігаються у десяти європейських зборах. Багато з них після смерті да Вінчі в 1519 році знаходилися в Італії. Але пізніше архів знову було роздроблено. Велика його частина в XIX столітті потрапила до рук Наполеона. Одна з колекцій рукописів, кодекс Лестера, була куплена в 1994 році, засновником корпорації Microsoft, за 30,8 мільйонів доларів. Вона стала найдорожчою книгою у світі.

Найближчим часом архів да Вінчі з`явиться в Інтернеті італійською мовою, а англійський розділ очікується приблизно через два місяці.

За матеріалами Lenta.ru