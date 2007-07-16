”Гаррі Поттер” поставив новий рекорд
Королівську пошту чекає важка праця
Кількість попередніх замовлень на доставку поштою сьомого роману Джоан Роулінг про Гаррі Поттера перевищила два мільйони. Таким чином, встановлено новий світовий рекорд: жодну книгу в історії не замовляло стільки людей, зазначає Лента.ру . Попередній роман - "Гаррі Поттер і принц-напівкровка" - у 2005 році листоноші доставили за мільйоном з половиною адрес.
Тільки у Великій Британії Королівській пошті належить доставити 600 тисяч екземплярів. Операція з доставки планувалася більше ніж півроку.
Роман "Harry Potter and the Deathly Hallows" офіційно надійде в продаж у США та у Великій Британії у ніч на суботу 21 липня 2007 року.
Як повідомляв УНІАН, українська версія останньої частини пригод Гаррі Поттера вийде в жовтні, над книгою працює команда видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – перекладач Віктор МОРОЗОВ і ілюстратор Владислав ЄРКО.