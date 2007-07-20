У Севастополі розпочинається ІІІ Міжнародний фестиваль кіномистецтв

У Севастополі сьогодні розпочинається ІІІ Міжнародний фестиваль кіномистецтв, присвячений 100-річчю перших зйомок ігрового кіно.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом п’яти днів кінематографісти з України, Росії і країн Чорноморського басейну представлять свої роботи в номінаціях "Острів Крим", "Фіолент-фест", "Сучасне кіно", "Кіно України. Золота колекція", "Документальне кіно Росії", "Сергій Буковський: український рахунок", "Шедеври кіно просто неба" (покази фільмів в літньому кінотеатрі), "Європейське експериментальне кіно", "Відеоарт", "Документальне кіно "Православ`я" тощо. Передбачається також перегляд дебютного кіно, ретроспективних фільмів і анімації.

Президентом фестивалю є народний артист України Богдан СТУПКА, його засновниками - Міністерство культури і туризму України, Федеральне агентство з культури і кінематографії РФ, Севастопольська міська державна адміністрація, Севастопольська міська рада, Національний спілка кінематографістів України, громадська організація "Дирекція культурних програм Севастополь-225".

Голова оргкомітету фестивалю - перший заступник голови міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН напередодні заявив, що Севастополь може стати літньою культурною столицею України, що об`єднає кінематографістів, літераторів, архітекторів, музикантів і майстрів театру в фестивальний рух.

Офіційна церемонія відкриття фестивалю відбудеться о 21.00 на Графській пристані, сходи якої за задумом організаторів, стануть імпровізованою сценою, а дерев’яне покриття біля самого моря - глядацьким залом.

*** У 1907 році саме в Севастополі кіноательє Олександра Ханжонкова проводило зйомки першого ігрового російського кінофільму.