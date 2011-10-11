В Україні відбудеться День молитви за сиріт

Альянси «Росія без сиріт» і «України без сиріт» оприлюднили звернення до слов`янських Церков по всьому світу у зв`язку з проведенням Дня молитви за сиріт в Росії та Україні 6 листопада.

«В Україні і Росії проживає більше 220 тисяч дітей-сиріт, які потребують сім`ї і знаходяться в національних базах даних для усиновлення. Альянси «України без сиріт» і «Росія без сиріт» – це рух людей, Церков та організацій, які докладають усіх зусиль для того, щоб в наших країнах не залишилося сиріт", - йдеться у зверненні.

Організатори запрошують слов`янські церкви по всьому світу взяти участь у проведенні Дня молитви за сиріт 6 листопада (перша неділя місяця), в рамках міжнародного дня Orphan Sunday.

"День молитви за сиріт підтримали вже більше 1000 церков різних деномінацій в Україні та Росії. У цей день вони будуть молитися, проводити особливі богослужіння, недільні заняття з дітьми та молоддю, свята, концерти, присвячені дітям-сиротам", - розповідають організатори.

"Ми запрошуємо всіх віруючих, які живуть за межами України і Росії, підтримати День молитви за сиріт. Ми переконані, що об`єднавши наші зусилля, ми станемо на крок ближче до головної мети – щоб у Росії і Україні не залишилося жодної дитини-сироти", - закликають альянси.

www.densyrot.org.ua.

