Ірванець презентує своє "П’яте перо"

Книгарня «Є» та видавництво «Твердиня» запрошують на презентацію книжки публіцистики Олександра Ірванця «П’яте перо» та книжки поезій Петра Коробчука «Боса флейта», яка відбудеться 10 листопада.

Початок: 18.00

Вхід вільний.

Адреса: Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»

***

Олександр Ірванець — письменник, перекладач, публіцист.

Про видання:

Ну перо – ще зрозуміло. А чому п’яте? А тому, що у творчому арсеналі вічно юного бубабіста О. Ірванця перше перо належить поезії, друге, третє й четверте – відповідно, прозі, драматургії, перекладу. Отже, журналістика, втілена в її найвищій формі – публіцистиці, виявилася на почесному п’ятому місці.

В іпостасі журналіста письменник запрошує здійснити мандрівку і по наших рідних теренах (Внутрішня Україна), і до ближніх сусідів, і до дальніх (інші території). Тобто – і свого не цурається, і чужого научається. Себто – і себе показує, і людей бачить.

Але попри свої начебто часті поїздки-польоти за тридев’яті і просто дев’яті моря, літератор солідарний з журавлем з відомого дитячого (платоноворонькового) віршика, який на питання, де найкращая земля, відповідає: «Краще рідної немає!»

Петро Коробчук - поет, перекладач.

Про видання:

Є світи ілюзорні, захмарні, реальні. Населяють їх люди дивакуваті, лукаві, щирі. Трапляється правда ефемерна, солодкава, гірка. Буває поезія химерна, надривна, справжня...

Набір цих тріад – нескінченно-невичерпний, утім, усі вони впереміш якраз і витворюють бароково-сюрреалістичну світобудобу чергової у творчому доробку й дебютної на рідній Волині поетичної книжки українського віршника Петра Коробчука.