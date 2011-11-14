Журналіст: справжні герої російського народу - це Мазепа і Шухевич

Росія не може бути спадкоємицею історичної Русі.

Таку думку під час круглого столу в УНІАН на тему «Що таке “Руський світ” і хто такі “росіяни”?» висловив російський журналіст Олександр ШВЕДОВ.

Він відзначив, що нинішня Російська Федерація не може називати себе і бути правонаступницею Руси, а по суті насправді є частиною колишньої монголо-татарської Золотої Орди.

О.ШВЕДОВ пояснив, що після розпаду Орди її частина, яка тепер є російською територією, одержала незалежність. Проте, зазначив журналіст, процес своєрідної «люстрації» тоді так і не було проведено, і до влади в новій державі прийшли правителі з колишньою східною деспотичною ментальністю.

«Якщо народ виганяє іноземних окупантів, то обов`язково має відбутися процес очищення від колабораціоністів, які представляли колишню владу або співробітничали з нею. У Росії цього не сталося», – сказав О.ШВЕДОВ.

Журналіст зазначив, що всі спроби нав`язати концепцію «Руського світу», з якими так часто до України приїжджає патріарх РПЦ КИРИЛ, є неправомірними. За його словами, «цей світ насправді є не Руським, а Російським, а точніше - Ординським».

На думку О.ШВЕДОВА, справжні герої російського народу – це ті, хто боровся проти Орди у всіх її історичних проявах. Зокрема, сказав журналіст, такими є український гетьман Іван Мазепа, який боровся з російським царем Петром I, і головнокомандуючий Української повстанської армії Роман Шухевич, який боровся з російським тираном Сталіним.

Організатор круглого столу адвокат і правозахисник з Москви Євген АРХИПОВ обнародував декларацію «Руського світу», яку підтримали російські і українські журналісти, історики, правозахисники, яки взяли участь в засіданні.

У декларації констатується, що «Руський світ» є духовна реальність, що успадковує Київську, Галицько-Волинську, Литовську Русь, Великий Новгород, Псков, вільне Козацтво». Водночас, «войовниче ординське євразійство/азіопство впродовж століть були і є смертельними ворогами Руського світу». «Російському народу слід бути готовим до одержання незалежності у формі добровільної співдружності «в сім`ї вольній, новій», – вважають автори декларації.