Ольга Сумська розказала, що якби була чоловіком, то пішла би в політику

Акторка Ольга Сумська розказала, що якби вона була чоловіком, то пішла би в політику.

"Цього мені не вдалось зробити будучи жінкою. Це дійсно не просто. Треба приймати чоловічі правила гри. Вони режисери, продюсери, генеральні директори й олігархи нашого світу. Інколи поводяться жорстоко. Керувала би по-жіночому, додала політиці сердечності. Жінка створена так, що їй до всього є діло, за все серце болить. Якби у політиці було більше жінок, гідно зажили би", - розказала Сумська.

Чоловік має одружуватися тільки тоді, коли зможе забезпечувати свою сім`ю, вважає акторка.

"Взагалі хочеться відчути цю чоловічу полігамність, про яку всі говорять. За день чоловік може звернути увагу мінімум на двох жінок як на сексуальний об`єкт. Як жінка — я однолюб, постійно з сім`єю. Тому, якби я була чоловіком - відірвалась би на повну катушку. Але міру знала би. Не так, що аж очі розбігалися б на вулиці й одразу до всіх тягнуло", - зауважила актриса.

За словами Сумської, вона справжній домувальник.

"Часто лінь кудись вириватися, але інколи приємно. Тому надолужила би втрачене й погуляла на вечірках. Одружилася б не раніше 25-30, а то й 35. Шалене перше кохання, яке вдається зберегти протягом життя – таке буває дуже рідко. Хоча, маю друзів, які разом з дитячого садочка. Кажуть, що їм і цих років мало. Хотіли іще раніше зустрітися. Але це виключення. Ми росли в радянські часи й виходили заміж по коханню. На вміст гаманця уваги не звертали. Мій другий чоловік забрав мене з сім`ї й повів навіть не на зйомну квартиру, а до свекрухи. Так і жили. І це жахливо Зараз все інакше. Жінка має виходити заміж за чоловіка, який може хоч якось протримати родину. Точно була би лідером і ніколи не погодилась на роль альфонса", - зазначила актриса.

"Газета.ua"