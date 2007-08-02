Наступного року розпочнуться роботи з реконструкції парку ім.Пушкіна

Столична влада планує наступного року розпочати розробку проекту реконструкції парку ім. О. Пушкіна в Шевченківському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, замовником на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення робіт з реконструкції парку визначено комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Облаштування цієї зеленої зони передбачено Програмою комплексного розвитку зеленої зони до 2010 року.

У парку, зокрема, планується благоустроїти територію, висадити молоді дерева цінних порід - червоний дуб, каштан, ясени, горобину, хвойні породи тощо, облаштувати квітники та створити ландшафтні композиції, реконструювати систему зовнішнього освітлення (з установкою опор освітлення через кожні 25-40 метрів), вимостити доріжки, встановити лавки та передбачити встановлення огорожі для попередження в’їзду автомобілів на територію парку.

При підготовці проекту реконструкції парку планується також передбачити своєрідний поділ парку на “тиху” та “активну” зони відпочинку.

Крім того, як інформує прес-служба КМДА, КО «Київзеленбуд» вже цього року здійснить благоустрій парку імені Т. Шевченка. До вересня територію біля парку (з боку Національного університету) облаштують декоративними огорожами по периметру газонів для недопущення паркування автотранспорту в зеленій зоні, а також інвентаризують усі зелені насадження, ушкоджені автомашинами під час зупинок, проїздів і паркувань.