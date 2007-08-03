У Криму завершено зйомки першого фільму телесеріалу «Набережна Ялти»

На ЗАТ «Ялтинська кіностудія» (Ялта, Крим) завершилися зйомки першого фільму телесеріалу «Набережна Ялти».

Як повідомила УНІАН прес-аташе закритого акціонерного товариства «Ялтинська кіностудія» Ольга ВОЛОДЧЕНКО, вперше за останні роки в титрах картини буде записане «Виробництво ЗАТ «Ялтинська кіностудія». Так підприємство відзначило свій 7-річний ювілей з дня приходу інвестицій на кіностудію і створення закритого акціонерного товариства.

Жанр фільму «Набережна Ялти» - «авантюрна комедія у теплих тонах», - повідомила вона.

«По суті, це курортний роман. У Ялті зустрічаються двоє людей: Він і Вона. Сучасні, трохи цинічні люди, які вважають, що знають про це життя все, і впевнені, що в нинішньому житті не до сентиментальності і романтичних відносин. Але Ялта – а у формат фільму чудово вписалися відомі кримчанам легенда про платан і магія ялтинської Набережної – круто змінила їхні погляди на життя, та й саме життя», - розповіла О.ВОЛОДЧЕНКО.

За її словами, в картині не знімалися відомі актори. Як вважає генеральний директор Ялтинської кіностудії Дмитро ТАРАН, який виконав головну роль у фільмі, з одного боку, це може показатися недоліком, але, з іншого боку, відоме ім`я актора не завжди означає те, що фільм буде цікавим і вдалим. «Дмитро ТАРАН упевнений, що в Криму величезна кількість талановитих і професійних акторів, за гру яких не буде соромно», - зазначила О.ВОЛОДЧЕНКО.

У фільмі знімалися актори Кримського академічного українського музичного театру (Сімферополь) і Севастопольського драматичного театру ім. Лавреньова Чорноморського флоту РФ (Севастополь). Роль головної героїні виконала актриса Анастасія РИЖКОВА.

«А вже починаючи з другого і подальших фільмів циклу "Набережна Ялти" ми зможемо запрошувати відомих акторів і актрис», - сказав Д.ТАРАН.

Презентація картини відбудеться 10 серпня в рамках святкування 90-річчя кіностудії (відлік ведеться з моменту створення О.Ханжонковим кінофабрики в Ялті, а ЗАТ «Ялтинська кіностудія» - наступник традицій великого кінопродюсера ХХ століття).