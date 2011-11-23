Українські виконавці можуть залишитись без роботи

Якщо новий закон ухвалять, усі гастролери, українські та іноземні, мусять отримувати дозвіл на проведення концерту чи вистави в органів місцевого самоврядування. Його вартість – від 1 до 5% від аншлагової вартості квитків.

Представник Мінкультури пояснює – нові ставки запровадили, бо відомству потрібні гроші. За рік з артистів планують зібрати 90 мільйонів гривень.

Голова коаліції артистів та продюсерів Дмитро Прикордонний пояснює – сьогодні гастрольний збір артисти теж платять. Щоправда, тільки іноземні. Українські - платять податки тому й гастролюють більше. Якщо новий закон буде ухвалено – ситуація зміниться.

Новий документ вивчає продюсер Юрій Нікітін. Пояснює – якщо його ухвалять, гастролей – більше не проводитиме.

"Організатори перестануть проводить концерти, це економічно невигідно і дуже ризиковано", - стверджує він.

Нікітін обурений – чому відсоток слід платити з аншлагової вартості квитків.

Рок-музикант Валерій Харчишин нещодавно сам узявся за організацію концертів свого гурту "Друга Ріка". Уже відвідав із гастролями Донецьк, збирається – у Дніпропетровськ. Планував їздити по України щонайменше двічі за місяць.

Якщо новий закон буде ухвалено – гастролі стануть для Харчишина надто дорогим задоволенням.

Друге читання гастрольного закону має пройти в парламенті до нового року.

Корреспондент