У Київ іспанці привезуть цілу «Іспанську ніч»

У Національній Опері України, 27 грудня 2011р., відбудеться концерт найпопулярніших іспанських пісень, дуетів, арій і симфонічних творів під назвою «Іспанська ніч».

Концерт складатиметься з двох відділень. Учасники – відомі іспанські виконавці: Етері Ламоріс (Eteri Lamoris) – сопрано, Гійєрмо Контрерас (Guillermo Contreras) – тенор, Серхіо Ескобар (Sergio Escobar) – баритон. Диригент-Герман Макаренко.

Етері Ламоріс – почала свою творчу кар’єру в театрі Ла Скала в оперних виставах великого режисера Франко Дзефіреллі, який неодноразово запрошував її у свої постановки. Музичні критики назвали Ламоріс «Віолеттою ХХІ сторіччя» в опері «Травіата». Вона стала лауреатом дев’яти міжнародних конкурсів, сім разів отримувала Перші премії. Гастролює по всьому світу, починаючи – від Штатс – опери у Відні і до Карнегі – Холлу і Нью-Йорку.

Серхіо Ескобар – відомий іспанський тенор народився у місті Толедо. Незважаючи на його молодий вік має велику популярність в Іспанії. Блискуче дебютував у партії Неморино в опері «Еликсир кохання, у найпрестижнішому Королівському театрі(Мадрід). Виступав на сценах багатьох оперних театрів Іспанії.

Гійермо Контрерас – іспанський баритон. Народився в найекзотичнішій частині Іспанії – в Андалусії. Гійєрмо завоював 12 премій на міжнародних конкурсів, має контракт із компанією «Дойч Граммофон» та співав у кращих театрах і залах Іспанії. Багато гастролює світом. У Києві виступав у проекті «Зірки Ла Скала». Він один з не багатьох співаків, який наважився змінити свій голос – тенора на баритон. Зараз із успіхом гастролює в Європі саме як баритон.

Герман Макаренко – диригент національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, головний диригент і художній керівник оркестру «Київ – классік», заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнародних конкурсів, доктор філософських наук і професор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

Герман Макаренко закінчив Київську консерваторію ім.. Чайковського, пізніше аспірантуру, а потім аспірантуру і докторантуру Національної музичної академії України.

У концерті також беруть участь відомі українські виконавці, сопрано Ольга Слєпнєва та гітарист Євген Седько.