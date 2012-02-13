У Києві покажуть роботи фото-репортерів світу про дітей на війні

З 16 по 29 лютого в Києві у Mironova Gallery буде презентована соціальна фото-виставка «Війна краде дитинство».



Експозиція присвячена дітям, змушеним жити у зонах військових конфліктів. На виставці будуть презентовані роботи провідних світових фото-репортерів, які знімали у гарячих точках по всьому світу — Амі Вітале (фото3), Берната Арманга, Олександра Глядєлова (фото2) та українця Єфрема Лукацького. Також на виставці будуть представлені твори класика художньої фотографії Роджера Баллена (фото1).





Фотографи, чиї роботи беруть участь у проекті, відомі на весь світ — всі вони мають безліч престижних нагород, їхні творіння знаходяться в кращих музеях світу, публікуються на обкладинках провідних видань і продаються на ключових світових аукціонах.



Наприклад, твори Роджера Баллена, фотохудожника з ПАР, представлені у Центрі Жоржа Помпіду у Парижі, Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні і Музеї сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку.



Бере участь у проекті українець Єфрем Лукацький — єдиний за історію нашої країни фіналіст Пулітцерівської премії, а його фотографії продавалися на аукціоні Sotheby`s.

В рамках проекту у галереї відбудуться зустрічі з фото-репортерами, які працюють в гарячих точках планети, запам`ятовуючи біль і страждання людей під час військових конфліктів та терористичних актів. На зустрічі будуть запрошені школярі та студенти Києва.

zn.ua