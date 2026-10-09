Найстарішій тварині на Землі вже 194 роки: її гени показали, в чому секрет довголіття

Ця черепаха вже понад удвічі перевищила звичайний максимальний вік для представників свого виду.

Черепаха Джонатан, якій виповнилося 194 роки, може мати унікальні генетичні особливості, що допомогли їй прожити значно довше за звичайних представників свого виду. Про це йдеться у новому дослідженні, про результати якого пише Live Science.

Джонатан живе на віддаленому острові Святої Єлени в Південній Атлантиці та вважається найстарішою нині живою сухопутною твариною. Альдабрські гігантські черепахи зазвичай можуть доживати до 90 років, тоді як Джонатан перевищив цю межу приблизно на століття.

Щоб з’ясувати секрет його довголіття, науковці дослідили гени тварини та епігенетичні маркери – хімічні зміни на ДНК, які впливають на активність генів. Спочатку ветеринар Джонатана Джо Голлінз взяв у нього мазок із ротової порожнини. Однак після секвенування виявилося, що отримана ДНК належала бактеріям, а не самій черепасі. Тоді дослідники отримали дозвіл на повторний забір матеріалу – цього разу за допомогою зіскрібка тканин щоки.

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Порівнявши отриману ДНК із геномами інших гігантських черепах, команда виявила у Джонатана 287 унікальних варіантів генів, пов’язаних із процесами старіння. Серед них були гени, що беруть участь у відновленні ДНК і роботі теломер – захисних ділянок на кінцях хромосом.

Особливу увагу вчені приділили генам, пов’язаним із функціонуванням мітохондрій. У відповідних ділянках ДНК Джонатана виявили більш упорядковані епігенетичні зміни, ніж у старших представників виду. На думку дослідників, це може допомагати підтримувати стабільну роботу цих генів протягом тривалого часу.

"Підтримання низької ентропії в цих мітохондріальних генах або збереження первозданних мітохондрій, імовірно, є одним із чинників довголіття", – зазначив співавтор дослідження Стівен Кларк.

Водночас автори наголошують, що дослідження не доводить причинно-наслідкового зв’язку між виявленими особливостями та винятковим віком Джонатана. Для повнішого аналізу його геному необхідно вивчити додаткові зразки, зокрема кров.

Експерт Вінсент Лінч, який не брав участі в роботі, також закликав до обережності. "Можливо, Джонатан просто дуже добре вміє бути старим", – припустив він.

За словами дослідників, подальші експерименти мають показати, чи відіграють мітохондріальні гени реальну роль у довголітті всіх альдабрських черепах та інших тварин, чи Джонатан є винятковим випадком.

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