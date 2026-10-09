Небезпечна вразливість: користувачів Telegram закликали скоріше оновити месенджер

Уразливість у Telegram для Windows давала змогу викрадати файли з комп’ютера одним кліком.

Фахівці BeakSec виявили в клієнті месенджера Telegram для Windows вразливість, яка дозволяла викрасти файли з комп'ютера після одного кліка на посилання. Наразі її вже усунуто.

Уразливості присвоєно ідентифікатор CVE-2026-107181 та оцінку 8,6 бала з 10 за шкалою CVSS, що відповідає високому рівню ризику. До неї схильні всі версії клієнта до 7.2.9. Дослідники перевірили працездатність атаки на Windows і опублікували робочий код експлойта.

Уразливість була пов’язана з обробкою посилань формату tg://. Під час їхнього відкриття Telegram запускав додатковий процес, який передавав адресу клієнту, що вже працював, через локальний сокет. Оскільки крапки з комою в посиланнях не екранувалися, зловмисник міг вбудувати в адресу додаткові команди, які клієнт виконував під час обробки посилання.

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За допомогою цієї помилки зловмисник міг викликати внутрішній обробник interpret:, який дозволяв читати файли з диска та надсилати їх у чати без підтвердження користувача. Особливу небезпеку становила можливість отримати вміст папки tdata, де зберігаються файли сесії Telegram. Їхня крадіжка могла дозволити зловмиснику отримати доступ до облікового запису без повторної авторизації. Тим самим способом можна прочитати й будь-який інший файл на диску, до якого користувач має доступ.

BeakSec повідомили про вразливість через програму Zero Day Initiative ще 25 червня. Telegram виправив її у версії Desktop 7.2.9, випущеній 17 вересня: розробники видалили обробник interpret: та змінили обробку розділювача команд. При цьому у списку змін оновлення згадується лише виправлення відображення анімацій

Щоб захиститися, всіх користувачів Telegram Desktop просять оновити клієнт до версії 7.2.9. Тим, хто користується неофіційними клієнтами на основі коду Telegram Desktop, варто тимчасово перейти на офіційний, доки їхні розробники не випустять виправлення.

Крім того, фахівці радять увімкнути локальний код-пароль для захисту даних додатка та обмежити можливість додавати себе до груп лише контактами.

Раніше в Telegram з'явилися "ключі" доступу та можливість додавати музику до профілю. А WhatsApp через 17 років додав нікнейми та можливість приховати номер телефону.

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