Помер режисер Андрій Бенкендорф

Один із найвидатніших радянських та українських кінорежисерів, сценарист та продюсер Андрій Бенкендорф пішов із життя.



Його не стало 24 лютого цього року, повідомляє прес-служба "Першого Національного".



Андрій Олександрович народився в Москві 13 березня 1946 року, відтак він зовсім трохи не дожив до свого 66-річчя.



Андрій Бенкендорф був режисером-постановником багатьох художніх фільмів, зокрема "Поїздка через місто", "Капель", "Добрі наміри", "Робота над помилками", "Балаган", "Снайпер", "Кілька любовних історій", "Хіппініада або материк кохання" тощо.



Також він виступав режисером-постановником телевізійних серіалів "Бандитський Петербург-4. Арештант", "Бандитський Петербург-5. Опер", "Бандитський Петербург-6. Журналіст", "Мара Святого Патріка", "Європейський конвой" та "Банкірші".



Прощання та відспівування режисера пройде у неділю, 26 березня, о 12:30 в Свято-Покровському Монастирі (Голосіївська Пустинь) у Києві.



Поховають Андрія Бенкендорфа у Києві на Байковому кладовищі.