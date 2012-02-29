Комуністи хочуть «прикрасити» Дніпропетровськ Брежнєвим

Дніпропетровські комуністи хочуть встановити в місті пам’ятники колишнім генеральному секретарю ЦК КПРС Леоніду Брежнєву та першому секретарю ЦК Компартії України Володимиру Щербицькому, які тривалий час тут жили і працювали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова обласної організації КПУ Сергій ХРАПОВ, зазначивши, що з такою пропозицією комуністи виступили в рамках святкування 80-річчя Дніпропетровської області.

«Ми хочемо встановити бюсти або пам`ятники Брежнєву та Щербицькому, які нічого поганого нікому не зробили. Вони жили і працювали в нашому місті, сталі видатними політичними діячами, а також багато зробили для розвитку Дніпропетровська. Впевнений, що 90% населення погодиться, щоб пам`ять про них (Л.Брежнєва та В.Щербицького) була увічнена в бюстах. Про встановлення бюста Сталіну мова не йде», - зазначив С.ХРАПОВ.

За його словами, комуністи мають намір домовлятися з владою Дніпропетровщини, щоб частину грошей на бюсти виділили з обласного бюджету в рамках святкування 80-річчя Дніпропетровської області.

С.ХРАПОВ наголосив, що облорганізація КПУ вже найближчим часом оголосить збір коштів серед жителів області на створення бюстів Л.Брежнєву та В.Щербицькому.

За його словами, погруддя, з огляду наявності грошей, можуть бути встановлені або в поточному році, або в 2013-му - до 95-річчя В.Щербицького.