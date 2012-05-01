У Києві оголосять лауреатів літературного конкурсу “Смолоскип”

4 травня о 14 годині в будинку “Смолоскипа” оголосять лауреатів літературного конкурсу цього видавництва за 2012 рік. Переможці отримають грошові премії, а їхні тексти надрукують окремими книжками. Ведучими церемонії будуть поети Павло Коробчук та Карина Тумаєва.

“Смолоскипівська” літературна премія ввжається найкращим способом зробити першу помітну заявку про себе молодим поетам і прозаїкам. З цієї премії починали такі автори, як Тарас Прохасько, Сергій Жадан, Світлана Пиркало, Дмитро Лазуткін та Олег Коцарев.