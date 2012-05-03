Донецькі тюремники відкривають магазин продукції з колоній

Управління Державної пенітенціарної служби України у Донецькій області завтра в Донецьку урочисто відкриє «унікальний» магазин «Справа окаянна».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДПтС у Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що магазин розташований у будівлі відомства, де увазі покупців буде представлено понад 100 найменувань товарів, від сувенірної продукції до виробів із металу.

У прес-службі підкреслили, що цей магазин є унікальним у регіоні, адже саме тут будуть представлені всі вироби з усіх пенітенціарних закладів області, оскільки Донецька область є найбільшою в Україні за кількістю спеціальних закладів, а враховуючи різноплановість виробництва пенітенціарних підрозділів Донецької області, можна вважати, що цей магазин буде «унікальним у межах України».

У повідомленні зазначається, що, «враховуючи винятковість цього закладу», урочисте відкриття проведе начальник Департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення ДПтС України Валерій Пудак, а також керівники силових структур і керівники обласної державної адміністрації.