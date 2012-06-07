Митрополит Володимир освятить хрести найвищого собору у Києві

Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Володимир у неділю,10 червня, відвідає Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці у Святошині, де звершить Літургію.

Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ, після богослужіння митрополит Володимир освятить золоті накупольні хрести, які буде встановлено на собор. Освячення хрестів почнеться об 11.00.

«Україна готується приймати гостей Євро-2012. У дні, коли офіційно відкривається чемпіонат, «західні ворота» столиці - в’їзд до Києва по Житомирській трасі - буде прикрашено золотими хрестами Благовіщенського собору. 10 золотих хрестів, найбільший із яких заввишки 6 метрів - найвищий у Києві, прикрасять бані одного з найвищих соборів Києва. Золотоверхий Київ зустрічатиме гостей Євро-2012 золотими хрестами», - розповіли у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

***Будівництво собору Благовіщення Пресвятої Богородиці у Святошині почалося у 1999 році. Перша служба відбулася на Різдво 2001 р. У 2004 р. Блаженніший митрополит Володимир освятив дзвони для майбутнього собору. Настоятель собору - протоієрей Віталій Косовський. Адреса: Київ, пр-т Перемоги, 111. Телефон для довідок (044) 255-12-58, 255-12-56.