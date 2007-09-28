У Парижі покажуть знамениту картину Курбе ”Оголена” (фото)

У паризькому виставковому залі Гран-пале (Grand Palais) у жовтні 2007 року буде показано картину "Оголена" Гюстава Курбе, доля якої протягом 60 років залишалася невідомою. Написане в 1862 році полотно, добре відоме на початку XX століття, пропало з колекції угорського колекціонера барона Ференца Хатвані (Ferenc Hatvany) в 1944 або 1945 року. Його подальша доля, як відзначає оглядач The Independent, майже 60 років залишалася таємною.

Барон Хатвані, єврей за національністю, потужний цукровий підприємець і відомий у першій половині XX століття колекціонер, зумів у 1944 році помістити свою колекцію у банківське сховище в Будапешті, перш ніж покинути Угорщину.

Після звільнення країни він повернувся у столицю і виявив, що сховище пограбовано. Частина картин (приблизно п`ять відсотків від загальної кількості), зокрема, скандально відоме полотно Курбе "Початок світу", при не цілком ясних обставинах баронові вдалося повернути протягом другої половини 1940-х років. Але "Оголена" була знайдена тільки в 2000-му році.

У 2000 році це полотно було ідентифіковане співробітниками будинку Christie`s, яким його прислали на експертизу словацький арт-дилер та американський посередник. З`ясувалося, що з 1945 року картина зберігалася у домі словацького доктора, що одержав його від радянських солдатів. Декілька бійців попросили лікаря допомогти їх пораненому товаришеві і як плата вони залишили медикові вийняте з рами полотно. Він не знав, що це - відома робота, але помістив її під скло. Після смерті доктора його спадкоємці вирішили продати картину, і тоді вона вперше потрапила в поле зору мистецтвознавців. Після багаторічних переговорів сім`я барона Хавтані заплатила нащадкам доктора близько 500 тисяч євро, і "Оголена" Курбе повернулася до законних власників.

На виставці в Гран-пале, яка пройде з 13 жовтня 2007 року по 28 січня 2008 року, "Оголена" і "Початок світу" з колекції Хавтані, будуть показані разом уперше за шістдесят з гаком років. Усього в експозицію включено 120 робіт, і це найбільша ретроспектива Курбе за тридцять років.

Lenta.ru