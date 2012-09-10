В Одесі презентували провідні українські православні журнали

В Одессе 7-8 сентября состоялся III Всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения». Как сообщает корреспондент УНИАН, в фестивале приняли участие ведущие украинские православные издания: журнал для семейного чтения «Фамилия», молодежный журнал «Отрок.ua», журнал для сомневающихся «Фома в Украине», женский журнал «Самарянка», детские журналы «Капельки» и «Шишкин лес».

Организаторы фестиваля выбрали Одессу как презентационную площадку для ознакомления читателей с православной периодикой.

«Фестиваль «Семейные чтения» создан для популяризации православных семейных журналов – качественной полиграфии, которая содержит проповедь традиционных христианских ценностей», - говорят организаторы.

В рамках проекта, 7 сентября, презентация православных журналов состоялась в Национальной юридической академии Украины.

О своих проектах рассказали главный редактор семейного журнала «Фамилия» - соучредителя фестиваля Наталья Горошкова, главный редактор журнала «Фома в Украине» Антон Никитин, авторы изданий протоиерей Олег Кожушный и игумен Валериан (Головченко).

Также в рамках фестиваля выступил специальный гость «Семейных чтений» протоиерей Димитрий Смирнов.

Фестивальный день 8 сентября начался с богослужения по случаю престольного праздника в храме святых мучеников Адриана и Наталии на Французском бульваре. В этот день Православная Церковь вспоминала святых мучеников Адриана и Наталию - покровителей брака.

Божественную литургию возглавили председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона и викарий Одесской епархии епископ Белгород-Днестровский Алексий.

После богослужения состоялось основное мероприятие фестивальной программы - презентация журналов, выступления детских коллективов и общение с издателями в Свято-Андреевском подворье. На улице, у входа в подворье, была организована ярмарка православных изданий-участников фестиваля.

Как сообщал УНИАН, первый фестиваль «Семейные чтения» состоялся в феврале этого года в Виннице, а второй в Севастополе в мае.

Основная задача всеукраинского фестиваля «Семейные чтения» - представить в регионах ведущие отечественные православные журналы.

Участниками фестиваля могут стать издания, тематика которых направлена на популяризацию семейных ценностей и укрепление статуса традиционной семьи в обществе, а также издания, включенные координационным советом Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в перечень СМИ, рекомендованных к распространению в храмах и монастырях УПЦ.

Проект осуществляется под руководством епископа Обуховского Ионы (Черепанова), главы Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.