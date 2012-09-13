У Львові вирує Форум видавців

Стартував традиційний Форум видавців у Львові. Цього року Форум триває з 12 до 16 вересня в Палаці Мистецтв. Протягом п`яти днів львів`яни та гості міста зможуть долучитися до грандіозного літературно-мистецького дійства, в рамках якого будуть проведені фестивалі, конференції, благочинні акції та багато іншого, повідомляє galinfo з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Це найбільший книжковий ярмарок в Україні. В межах Форуму відбудеться Львівський міжнародний літературний фестиваль на тему «Подорожі до літератури». Один із найбільших літературних фестивалів Європи об`єднає близько 150 письменників, поетів, митців, перекладачів, інтелектуалів з України та 16-ти країн світу. За їхньої участі відбудеться понад 100 акцій різного формату.

Серед найбільш очікуваних книжкових новинок - книга Оксани Забужко "З мапи книг і людей", "Цинамонові крамниці" Бруно Шульца у перекладі Юрія Андруховича та новий роман Юрія Винничука "Танґо смерті".

Вхідний квиток на львівський Форум видавців подорожчав до 10 гривень. Торік він коштував 5 гривень. Придбавши квиток, відвідувачі отримають 10% знижку у мережі кав`ярень "Креденс". Також до квитка додається флаєр – 20% знижка від 20 видавництв.