У Києві розпочався міжнародний письменницький форум “Слово без кордонів”

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві за ініціативи Національної спілки письменників України розпочався Міжнародний письменницький форум “Слово без кордонів”.

Як передає кореспондент УНІАН, відкрив форум голова Національної спілки письменників України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

У готелі «Україна», де відбулося урочисте відкриття форуму, зібралися письменники та голови письменницьких організацій з 17-ти країн світу, зокрема, з Японії, Великої Британії, Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Болгарії, Польщі, Македонії, Сербії, Вірменії, Росії, Грузії, Словаччини, Словенії, Таджикистану, Латвії, Литви і України.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, мета форуму “Слово без кордонів” - розширення міжнародних зв`язків українських письменників з іноземними колегами та письменницькими організаціями.

Він зазначив, що започаткування такого письменницького форуму сприятиме популяризації української літератури у світі.

Урочисте привітання учасникам Міжнародного письменницького форуму від Президента України Віктора ЮЩЕНКА зачитав радник Президента, директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.

Вітання Президента також адресувалося і головному організатору форуму, голові Спілки письменників України В.ЯВОРІВСЬКОМУ, який сьогодні святкує своє 65-річчя.

Від Міністерства культури і туризму України Юрія БОГУЦЬКОГО вітання учасникам Форуму передав завідувач сектору мовної політики Міністерства культури і туризму Василь НЕВОЛОВ.

Він висловив сподівання на плідну співпрацю письменників з різних країн, налагодження між ними контактів, а також популяризацію української та інших літератур у межах країн-учасниць письменницького форуму.

Вітання учасникам письменницького Форуму від імені Всеукраїнського товариства «Просвіта» передав голова товариства, лауреат Державної премії України ім. Т.Шевченка, член Спілки письменників України Павло МОВЧАН.

П.МОВЧАН закликав митців підтримувати «духовну вертикаль», яка є визначником творчості.

Голова «Просвіти» також передав вітання усім присутнім від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, яка, за його словами, має намір особисто зустрітися з письменниками-учасниками форуму.

Під час церемонії відкриття форуму для заохочення зарубіжних перекладачів-україністів та українознавців за популяризацію творів класичної та сучасної української літератури трьом зарубіжним учасникам було вручено відзнаки НСПУ. Зокрема, за популяризацію української літератури було нагороджено Віру РІЧ з Великої Британії. Відзнаки отримали також Оно МОТОХІРО з Японії та Фелікс БАХЧЕНЯН з Вірменії.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ повідомив, що за підсумками форуму представники делегацій підпишуть угоду про утворення міжнародної письменницької асоціації “Слово без кордонів”.

Голова НСПУ також зазначив, що в рамках асоціації розвиватимуться такі напрями співробітництва, як обмін досвідом у галузі книговидання, популяризація досліджень з історії та теорії літератури, підтримка особистих творчих контактів, випуск обмінних видань, спільне відзначення пам’ятних літературних дат тощо.

Угодою передбачається, що сторони особливо заохочуватимуть обміни та спільні літературно-мистецькі акції творчої молоді, а також спільні літературні дослідження і діяльність перекладачів.

Дводенний форум “Слово без кордонів” проходить за підтримки Секретаріату Президента та Міністерства культури і туризму України.