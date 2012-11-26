Забужко, Жадан, Лузіна стали «Золотими письменниками України» (фото)

В Україні започатковано нову відзнаку «Золотий письменник України». Про це йдеться на сайті комітету нагороди.

Засновниками відзнаки є Тетяна та Юрій Логуші та Міжнародний благодійний фонд «Мистецька Скарбниця».

Мета - відзначити українських письменників-романістів, «чиї твори здобули широке визнання читачів». Критерієм є тиражі книг, що мають перевищувати 100 тисяч примірників за період від початку 2000-го року до нинішнього часу. Таким чином засновники премії хочуть популяризувати твори українських романістів.

Вперше премію було вручено 24 листопада у бальній залі київського готелю Fairmont, повідомляє Телекритика.

«Золотими письменниками України» стали 18 романістів:

1.Юрій Мушкетик (відзнаку вручив перший Президент України Леонід Кравчук)

2. Анатолій Дімаров (відзнаку вручив перший Президент України Леонід Кравчук)

3. Ліна Костенко (відзнаку вручив Леонід Кравчук)

4. Юрій Логвин (відзнаку вручив Богдан Гаврилишин)

5. Миролав Дочинець (відзнаку вручив Мішель Терещенко)

6. Ірен Роздобудько (відзнаку вручив Пітер Ян Волтерс - посол Голандії)

7. Всеволод Нестайко (відзнаку вручив Юрій Логуш)

8. Юрій Винничук (відзнаку вручив Ігор Осташ)

9. Іван Білик (відзнаку вручив Юрій Єхануров)

10. Андрій Курков (відзнаку вручив Дирк Лехельт - аташе по культурі посольства Німеччини)

11. Олег Чорногуз (відзнаку вручив Микола Жулинський)

12. Міла Іванцова (відзнаку вручив виконавчий директор Французьського Інституту в Україні)

13. Андрій Кокотюха (відзнаку вручила телеведуча Ганна Гомонай від імені каналу «Інтер» )

14.Люко Дашвар (Ірина Чернова). Відзнаку вручив Олег Скрипка

15. Лада Лузіна (Відзнаку вручала Інна Катющенко, генеральний директор Edipresse Ukraine)

16. Сімона Вілар (Наталія Гавриленко)

17. Жадан Сергій (Відзнаку вручив Євген Бистрицький, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»)

18. Забужко Оксана (відзнаку вручив Посол Австрії - Вольф Дітріх Хайм)

Очікується, що цією нагородою романістів відзначатимуть щороку. Також започатковано номінацію «Діамантовий автор», що надається автору, наклади видань якого сумарно перевищують мільйон примірників.

Фото - Тетяна Давиденко