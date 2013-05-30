Джон Бон Джові відмовився від гонорару за концерт у Мадриді

Американський рок-музикант Джон Бон-Джові відмовився від гонорару за концерт в Іспанії, який він дасть 27 червня. Він зробив це через важку економічну ситуацію в Іспанії.

Концерт у Мадриді до останнього моменту був під загрозою зриву. Джон Бон Джові спочатку не став включати це місто в програму свого європейського туру, оскільки організатори побоювалися, що квитки не розійдуться через фінансову кризу. Однак, як пояснив музикант в інтерв`ю газеті Мундо, він вирішив не засмучувати своїх шанувальників і прийняв рішення приїхати до Мадрида. Однак Бон Джові вирішив врахувати важку економічну ситуацію в Іспанії - і повністю відмовився від гонорару.

Це дозволило організаторам значно знизити ціни на квитки. Якщо у Манчестері вхід на концерт Бон Джові коштує в середньому 76 євро, пише ВВС, то в Мадриді найдешевші квитки обійшлися покупцям у 18 євро, а найдорожчі - у 39 євро. Не дивно, що квитки розійшлися миттєво.

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