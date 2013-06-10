У США вручили театральну премію «Тоні»

У США відбулася 67-а церемонія вручення театральної премії «Тоні». Як пише The Hollywood Reporter, найкращою бродвейською виставою була визнана постановка «Ваня і Соня і Маша і Спайк» за мотивами п'єс Антона Чехова.

Найкращим мюзиклом назвали проект «Чумові боти», у створенні якого брала участь відома співачка Сінді Лопер. Вона ж була удостоєна «Тоні» за оригінальну музику і текст.

«Не можу сказати, що протягом останніх днів я не репетирувала цю промову в душі», - заявила присутнім Лопер, слова якої наводить USA Today. «Гаразд, я повинна подякувати мамы за те, що вона ділилася зі мною всією цією чудовою музикою. Коли я була маленькою, я зіпсувала всі її записи бродвейських мюзиклів, альбоми, записані акторським складом. Ось так я навчилася співати», - зазначила вона.

Найкращими відновленими постановками названі «Хто боїться Вірджинії Вульф?» (У номінації «Спектакль») і «Піппін» (у категорії «Мюзикл»).

«Тоні» за найкращу чоловічу роль у виставі отримав Трейсі Леттс («Хто боїться Вірджинії Вульф?"). Премія в аналогічній жіночій категорії дісталася Сіселі Тайсон («Поїздка в Баунтіфул»).

Що стосується артистів музичного театру, то найкращим актором визнаний Біллі Портер («Чумові боти»), а найкращою актрисою - Патіна Міллер («Піппін»).

У режисерських номінаціях перемогу святкували Пем МакКіннон за виставу «Хто боїться Вірджинії Вульф?» і Діана Паулус за мюзикл «Піппін».

«Чумові боти» також отримали призи за найкращу хореографію і найкращу оркестровку. У загальній складності музична постановка була удостоєна шести нагород. Друге місце за кількістю призів зайняв «Піппін», що завоював чотири «Тоні».

Газета.ру