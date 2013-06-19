«Капітал» Маркса занесли до спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО доповнила список "Пам'яті світу" рукописами Карла Маркса та небесним диском з Небри.

Рішення про внесення нових документів до переліку "Пам'яті світу" ухвалили фахівці ЮНЕСКО. Вони засідають у південнокорейському місті Кванджу до п'ятниці, 21 червня, передає Німецька хвиля з посиланням на dpa. До списку "Пам'яті світу" вносять пам'ятки всесвітньої документальної спадщини.

"Маніфест комуністичної партії" та перший том "Капіталу" Карла Маркса спільно запропонували на розгляд ЮНЕСКО Німеччина та Нідерланди. В обґрунтуванні сказано, що ці праці справили великий уплив на соціальні рухи в усьому світі від часу їх написання.

Перелік ЮНЕСКО поповнися ще трьома німецькими пам'ятками. Це знаменитий небесний диск із німецького міста Небра, який фахівці називають найбільш раннім із досі відомих зображень зоряного неба. Диску понад 3600 років.

Також до списку увішла книга аптекарських рецептів із бенедиктинського монастиря міста Лорш, датована 795 роком. Вона вважається найстарішим медичним збірником німецького походження.

Ще одна документальна пам'ятка - Золота Булла, ухвалена 1356 року в німецькому Нюрнберзі. Це найважливіший законодавчий документ Священної Римської імперії на німецькій території. Цю заявку німці підготували спільно з австрійськими колегами.

Програма ЮНЕСКО "Пам'ять світу" для захисту всесвітньої документальної спадщини існує з 1992 року. До переліку документів, які охороняються, внесено 299 пам'яток із усіх регіонів світу. Німеччина представлена у списку із 17 артефактами, серед яких, зокрема, Біблія Гутенберга, "Дев'ята симфонія" Бетховена та "Пісня про Нібелунгів".

Внесок України до цієї програми вельми скромний. У 2005 році Україна передала ЮНЕСКО в рамках програми "Пам'ять світу" зібрання фонографічних записів єврейського музичного фольклору 1912-1947 років. Також Україна згадується у зв'язку з архівами Радзівіллів та Несвізьким бібліотечним зібранням у компанії Білорусі, Фінляндії, Литви, Польщі та Росії. Офіційно Україна приєдналася до цієї програми ЮНЕСКО рік тому.