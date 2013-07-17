Ватикан пообіцяв індульгенцію тим, хто читатиме Папу Римського у Twitter

Ватикан пообіцяв фоловерам аккаунта Папи Римського Франциска в Twitter індульгенцію. Про це з посиланням на The Guardian повідомляє Газета.ру.

Зокрема вказано, що читачі понтифіка проведуть у чистилищі менше часу, ніж інші.

Раніше в офіційному католицизмі вважалося, що скоротити час перебування в чистилищі можна тільки щиро покаявшись у гріхах. Представник Ватикану пояснив, що про каяття людини говорить і його активна участь у подіях релігійного життя, до яких належить і читання «твіттера» Папи Римського. Він, однак, зазначив, що цього недостатньо для відпущення гріхів - людина, яка хоче заслужити індульгенцію, має особисто брати участь у церковних заходах.

Католики вважають, що в чистилищі перебувають душі людей, які розкаялися, а також тих, хто вчинив легкий гріх. Після спокутування гріха вони потрапляють до раю.