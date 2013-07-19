У Чернігові презентували міжнародний проект "Україна–Грузія – точки перетину"

У Чернігові презентовано міжнародний проект "Україна–Грузія – точки перетину".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у центрі Чернігова – на Алеї героїв – просто неба пройшла персональна виставка грузинського фотографа Діани Оганової (Dikarka) та відбувся виступ грузинської співачки Аніко Долідзе з гуртом джазових музикантів. Усі охочі також мали змогу ознайомитися з виставкою прикрас із грузинської емалі "мінанкарі".

За словами куратора проекту "Зелена сцена" Олесі Федоренко, задум представити українсько-грузинські точки перетину виник спонтанно.

"Спочатку була ідея організувати концерт грузинських музикантів, з якими ми вже співпрацювали під час фестивалю Chernihiv Jazz Open, а потім підтягнулася фотовиставка", - сказала вона. Федоренко також зазначила, що заходом навіть зацікавилися представники Посольства Грузії в Україні. "Можливо, наш захід стане якоюсь сходинкою у розвитку українсько-грузинських культурних контактів", - припустила куратор "Зеленої сцени". Вона назвала символічним той факт, що учасниками сьогоднішньої "Зеленої сцени" стали грузини, які люблять Україну, й українці з грузинськими коренями, які виросли в Україні.

Довідка УНІАН: "Зелена сцена" – соціально-культурний і туристичний проект, що триває у Чернігові кожної п'ятниці з травня до жовтня. Під відкритим небом проходять виступи музикантів, демонструються виставки, працює хендмейд–алея, свою творчість представляють майстри і художники.