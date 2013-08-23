Новим Бетменом стане Бен Аффлек

Популярний голлівудський актор Бен Аффлек зіграє роль Бетмена - супергероя коміксів, про якого знято вже чимало кінофільмів. Про це повідомив президент кінокомпанії "Ворнер бразерс" / Warner Brothers / Грег Сільверман, - інформує ІТАР-ТАСС.

"На цю роль нам потрібен був екстраординарний актор, і Бен Аффлек виявився найбільш відповідною кандидатурою", - заявив він. Бетмена Аффлек зіграє в новому фільмі про супергероїв "Бетмен-Супермен", прем'єра якого запланована на літо 2015 року. У кінокомпанії відзначають, що назва стрічки поки "робоча". Хто виконає роль Кларка Кента - Супермена - поки не повідомляється.

Аффлек стане вже восьмим актором, хто грав роль цього відомого персонажа коміксів. Раніше Бетмена зіграли, зокрема, Джордж Клуні та Крістіан Бейл.