Новим Бетменом стане Бен Аффлек

08:15, 23 серпня 2013
Культура
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Восьмий актор у цій ролі

Популярний голлівудський актор Бен Аффлек зіграє роль Бетмена - супергероя коміксів, про якого знято вже чимало кінофільмів. Про це повідомив президент кінокомпанії "Ворнер бразерс" / Warner Brothers / Грег Сільверман, - інформує ІТАР-ТАСС.

"На цю роль нам потрібен був екстраординарний актор, і Бен Аффлек виявився найбільш відповідною кандидатурою", - заявив він. Бетмена Аффлек зіграє в новому фільмі про супергероїв "Бетмен-Супермен", прем'єра якого запланована на літо 2015 року. У кінокомпанії відзначають, що назва стрічки поки "робоча". Хто виконає роль Кларка Кента - Супермена - поки не повідомляється.

Аффлек стане вже восьмим актором, хто грав роль цього відомого персонажа коміксів. Раніше Бетмена зіграли, зокрема, Джордж Клуні та Крістіан Бейл.

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