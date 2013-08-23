У кінотеатрі «Київська Русь» описують майно (відео)

Директор кінотеатру «Київська Русь» Станіслав Ситник заявляє про рейдерське захоплення кінотеатру.

Як йдеться в переданому УНІАН коментарі Ситника, «сьогодні о 8 годині ранку державні виконавці з керівником департаменту культури КМДА Світланою Зоріною, представниками КП «Київкінофільм», та представниками правоохоронних органів почали проводити опис майна кінотеатру «Київська Русь».

За словами директора, «виконавець розуміє, що майно кінотеатру загальною площею 7 200 кв. м. за один день описати не вдасться, тому проводить опис вибірково і поспіхом, замінюючи замки на всіх дверях кінотеатру. Працівникам кінотеатру забороняють забрати навіть свої речі».

«Ми можемо бачити типову рейдерську схему захоплення комунального майна за допомогою державних структур. Те рішення суду, про виселення товариства, про яке каже Зоріна, з’явилося лише після пікету працівниками кінотеатру КМДА, які вимагали владу припинити проводити рейдерські захоплення столичних кінотеатрів», - зазначив директор кінотеатру «Київська Русь».

Як написав на свій сторінці на «Фейсбуці» народний депутат України Олександр Бригинець, навколо і всередині кінотеатру «Київська Русь» «купа міліції, все опломбовують, правоохоронники нікого не пускають всередину, пояснюючи це тим, що кінотеатр не працює. Все відбувається приблизно так, як це було з кінотеатром «Флоренція», з тою лише різницею, що тоді вдалося зберегти працездатність кінотеатру. Цього разу, як говорять, кінотеатр працювати не буде».

За словами депутата, «як розповідають працівники кінотеатру, власниця майна, що було передано в оренду кінотеатру, була побита міліцією. Її забрала швидка і відвезла в лікарню№1».

Депутат заявляє, що офіційно звернувся до керівника міліції з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом побиття громадянки Ковалевич Л. Б..

Також в Інтернет розміщено відео сьогоднішніх подій у кінотеатрі

Як повідомляв УНІАН, комунальна мережа «Київкінофільм», за рішенням Київради від 22 травня ц.р., має розширитися з 8 до 16 кінотеатрів. Йдеться про кінотеатри “Братислава”, “Київська Русь”, “Лейпціг”, “Ленінград”, “Росія”, “Флоренція”, “Загреб” та кінотеатр “Ім.Шевченка”.

Депутати доручили КМДА утворити комісію щодо кінотеатрів, що приєднані до “Київкінофільму”.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Віктор Корж пояснив депутатам, що рішення міськради 2007 року про створення КП “Київкінофільм” шляхом об’єднання всіх комунальних кінотеатрів Києва було виконано частково. До цього часу тривали судові процеси, ініційовані керівництвом кінотеатрів, які не погоджувались з рішенням Київради. Однак, розгляд в судах завершився і наразі, щоб забезпечити подальшу діяльність кінотеатрів комунальної власності підготовлений цей проект рішення, зазначив Корж.

1 серпня ц.р. представники колективу кінотеатру «Київська Русь» за підтримки активістів Всеукраїнського об’єднання «Свобода» пікетували Київську міську державну адміністрацію з вимогою припинити рейдерське захоплення столичних кінотеатрів.

6 серпня директор КП “Кінотеатр “Київська Русь” Ситник заявив, що трудові колективи низки столичних кінотеатрів, що приєднуються до КП “Київкінофільм”, згодні на підписання з владою нових договорів оренди в рамках реорганізації, навіть з більшими ставками, але з гарантією стабільної роботи існуючих колективів.

За словами Ситника, ряд кінотеатрів працюють відповідно до договорів оренди, які є “дивним папірцем, який для КМДА ніби й документ, а ніби й ні”. “Сьогодні вони цим документом вже погрожують кінотеатрам. За таким договором наразі працюють кінотеатри: “Київ”, “Жовтень”, “Київська Русь”, “Кінотеатр ім. Шевченка” і “Кінотеатр ім. Гагаріна”... За якоюсь причиною зараз вимагають віддати все майно КП “Київкінофільм”, - заявив Ситник.

Керівники кінотеатрів тоді висловлювали сподівання, що на найближчих зустрічах трудових колективів з директором Департамент культури КМДА Зоріною конфліктні моменти, що виникли в ході реорганізації, будуть зняті. А також повідомили, що планують пропонувати КМДА та Київраді розглянути можливість підписання нових багаторічних договорів оренди зі збереженням трудових колективів та відповідними гарантіями.