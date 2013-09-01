«Брати Карамазови» отримали музичну премію «НеПопса» як найкращий гурт року

Рок-гурт «Брати Карамазови» названо найкращим гуртом року на четвертій церемонії нагородження музичною премією «НеПопса», яка відбулася 31 серпня в Києві.

Як повідомили УНІАН організатори, спеціальною нагородою за внесок у вітчизняну рок-музику були відзначені найкращі українські «непопсові» артисти. Голосування проходило з 1 по 25 серпня.

«Ми раді, що добра, правильна музика відвойовує все більше місця, як в серцях, так і на сцені. Ми раді, що можемо гідно оцінити і відзначити музикантів, які вносять величезний внесок у розвиток рок-музики та рок-культури в Україні», - зазначили організатори.

Додамо, що в різні роки премію «НеПопса» отримували Бумбокс, ТНМК, Грін Грей, Mad Heads, ВВ та інші.