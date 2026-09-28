Трамп стверджує, що Зеленський погодився 'пригальмувати' з ударами по російських НПЗ

Трамп заявив, що Зеленський "має й інші заходи, яких він може вжити".

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився. Про це Трамп сказав у коментарі журналісту Fox News.

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки проблема Близького Сходу, скільки проблема Росії – через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, бо вони переробляють багато нафти. І я розмовляв із президентом Зеленським", – сказав Трамп.

Журналісти поцікавилися, що відповів на це прохання Зеленський. За словами Трампа, президент України сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

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Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити "світову проблему".

"Я сказав Зеленському: "Тобі треба стримати запал щодо нафтопереробних заводів". Є й інші заходи, які він може вжити", – заявив президент США.

Трамп переймається через удари по нафтопереробних заводах Росії

Президент США раніше заявив, що Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною.

У розмові з президентом Зеленським Трамп закликав припинити удари по російських нафтопереробних заводах через побоювання, що ці атаки поглиблюють глобальний дефіцит дизельного палива та провокують зростання цін.

При цьому Зеленський заявляв, що Трамп не вимагав від нього односторонньої відмови від ударів по російських НПЗ.

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