У Донецьку відкрився XX Міжнародний фестиваль «Зірки світового балету»

У Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. А. Солов'яненка сьогодні урочисто відкрився XX Міжнародний фестиваль «Зірки світового балету».

Його перший день розпочався гала-концертом, в якому беруть участь відомі світові танцюристи, які представляють різні театри та країни. Так, серед учасників: Жан-Себастьян Колау (Гранд Опера, Париж), Лауренс Лаффон (Гранд Опера, Париж), Еммі Харіяма (Берлінська державна опера), Райнер Кренстеттер (Берлінська державна опера), Катерина Крисанова (Большой театр Росії, Москва), Андрій Меркур'єв (Большой театр Росії, Москва), Оксана Бондарєва (Михайловський театр, С.-Петербург), Ельдар Сарсенбаєв (Казахстан), Віктор Лебедєв (Михайловський театр, С.-Петербург), Катерина Кухар (Національна Опера України), Ян Ваня (Національна Опера України), Андрій Писарєв (Національна Опера України), Олег Габишев (Театр Балету Бориса Ейфмана, С.-Петербург) та інші.

Також у гала-концерті беруть участь Такан-Балет з Японії, Московський державний академічний театр танцю «Гжель».

Протягом усіх восьми фестивальних днів жителі та гості Донецька зможуть подивитися балети «Жизель», «Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот» за участю світових артистів балету.

Крім того, в рамках фестивалю в Донецьку відбудуться Шоу Раста Томаса Bad Boys of Dance (США) і Вечір хореографії Леоніда Якобсона у виконанні провідних солістів Большого театру Росії, Московського академічного музичного театру ім. К. Станіславського і Немировича-Данченка, Московського державного академічного театру танцю «Гжель».

Завершиться фестиваль гала-концертом 11 жовтня.