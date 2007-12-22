Ані Лорак представлятиме Україну на Євробаченні-2008

Україну на міжнародному конкурсі Євробачення – 2008, який відбудеться у Бєлграді 20-22 травня, представлятиме Ані Лорак.

Шостий рік поспіль Україна бере участь у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Завдяки яскравому виступу Вєрки Сердючки на конкурсі минулого року у Фінляндії, представник України на Євробаченні - 2008 виступатиме одразу у фіналі конкурсу.

Згідно з Положенням Європейської мовної спілки, Національна телекомпанія України має право самостійно визначати кандидатуру, яка представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення – 2008, повідомляє прес-центр телекомпанії.

Нагадаємо, що на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення – 2007, який відбувався у Гельсінкі, Україну представляв Андрій Данилко у сценічному образі Вєрки Сердючки. Пісня Сердючки Danzing зайняла на конкурсі друге місце, а виконавиця одержала звання міс Євробачення-2007. Перемогла у Фінляндії представниця Сербії Марія Шерифович.

Кореспондент.net